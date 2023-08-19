Силы обороны на юге за сутки уничтожили 10 лодок российских ДРГ: детали

Силы обороны юга Украины за сутки уничтожили 10 лодок диверсионно-разведывательных групп врага, крупнокалиберную пушку и 5 единиц автобронетанковой техники. Кроме того, было ликвидировано 40 захватчиков.

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Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 19 августа. "Наша контрбатарейная борьба достаточно мощная. За минувшие сутки уничтожено 10 вражеских лодок. Это попытки (врага. – Ред.) маневрировать между островами", – сказала она.

Гуменюк добавила, что пораженные лодки были почти все гражданскими, переоборудованными под нужды ДРГ. Оккупанты использовали их, чтобы маневрировать между островами, проводить ротацию, подвозить боеприпасы или разведывать направление действий ВСУ.

"В течение дня они пытались совершить такие маневры, каждый раз наша работа была очень меткой. 40 оккупантов пошли по курсу "русского военного корабля", одна крупнокалиберная пушка и 5 единиц автобронетанковой техники", – сказала Гуменюк.

По ее словам, на юге пока очень заметного изменения линии фронта нет, поскольку ВСУ должны прежде всего обеспечивать безопасность военным, которые будут маневрировать по левому берегу.

"Поэтому пока контрбатарейная борьба, для того чтобы вычистить все запасы вот таких маневровых лодок, которые еще могут наносить вред нашим подразделениям. Поэтому сначала уничтожаем их, а потом идем сами", – пояснила Гуменюк.

Спикер Сил обороны юга рассказала, что вечером 19 августа враг вывел в Черное море надводный ракетоноситель с 8 "Калибрами". Вероятно, это был отвлекающий маневр, поскольку атака произошла позже на северном направлении, "шахеды" запускались "где-то из Курского направления", сказала Гуменюк.

Ночь на юге была очень беспокойной, поскольку оккупанты пытаются наращивать обстрелы. На фоне дефицита снарядов и проблем с логистикой оккупанты пытаются давить на мирное население.

"За минувшие боевые сутки 10 населенных пунктов в нашей зоне ответственности были под обстрелами, некоторые неоднократно. Пять человек ранены, один гражданский человек погиб. Более 30 частных домов и многоквартирных повреждены или разрушены до основания. То есть достаточно мощно и прицельно враг б' есть по жилым кварталам. Это в основном правобережная Херсонщина, а также Очаковское направление", – рассказала представитель Сил обороны юга.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 18 августа оккупанты обстреляли поселок под Херсоном, вследствие чего погиб мужчина.

– Утром 18 августа войска РФ атаковал село Веровка и Берислав на Херсонщине. Ранения получили три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Украине были обезврежены около 500 оккупантов и 59 единиц их техники.

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