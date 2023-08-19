Минус 500 оккупантов, танки и артсистемы: в Генштабе обновили статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны "денацифицировали" в Украине еще 500 российских оккупантов. Так, общая численность потерь в живой силе армии РФ за весь период полномасштабной войны уже достигла 257 010 захватчиков.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ на утро 19 августа. Также отмечается, что оккупанты потеряли 59 единиц техники.

В частности, известно об уничтожении 8 танков (всего за время полномасштабной войны 4340), 14 боевых бронированных машин (8424), 19 артиллерийских систем (5212), 6 БПЛА оперативно-тактического уровня (4282), 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7 , 2 единицы специальной техники (785)

Напомним, накануне командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на его направлении Силы обороны продолжают активную работу. Только за сутки там добавилось 64 "двухсотых" оккупанта, противник потерял 20 единиц техники, три склада боеприпасов.

Уничтожены один ударный вертолет Ка-52, один танк, шесть артиллерийских систем и минометов, один БпЛА, шесть единиц автомобильной и пять специальной техники.

Также 18 августа Силы обороны отминусовали в оккупационной армии России два БПЛА. Речь идет об экспериментальных разведывательных беспилотниках "Мерлин-ВР". Дроны оккупанты потеряли в Херсонской и Николаевской областях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– The New York Times сообщило, что российская армия потеряла более 300 000 солдат в войне, развязанной против Украины 24 февраля 2022 года. Общие потери с двух сторон оцениваются в полмиллиона человек;

– в сети появились новые видео сбития российского вертолета Ка-52 "Аллигатор" в районе Роботиного на Запорожье. 17 августа вражеское авиасудно поразили воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура".

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