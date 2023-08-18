На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 20 единиц военной техники врага и три склада с боеприпасами

Силы обороны Украины продолжают активную работу на Таврическом направлении фронта. Здесь за последние сутки прибавилось 64 "двухсотых" оккупанта, противник потерял 20 единиц техники, три склада боеприпасов.

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О результатах боевой работы вечером 18 августа сообщил в Telegram бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его данным, в течение суток артиллерийские подразделения украинской армии на указанном участке линии столкновения выполнили 1402 огневые задачи.

За это время потери войск РФ убитыми, ранеными и пленными составили 234 человека (погибшие – 64, раненые – 168, пленные – семь).

Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, один ударный вертолет Ка-52, один танк, шесть артиллерийских систем и минометов, один БпЛА, шесть единиц автомобильной и пять специальной техники.

"Двигаемся вперед. Слава Украине", – такими словами закончил отчет бригадный генерал.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В вечерней сводке 18 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил о 30 боевых столкновениях Сил обороны с российскими захватчиками.

– Более детально о ситуации на передовой – читайте в официальной информации ГШ ВСУ по ссылке.

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