Отминусовали 'птичку': появилось новое видео уничтожения Ка-52 в районе Работино

В сети появились новые видео уничтожения российского вертолета Ка-52 "Аллигатор" в районе Работино на Запорожье. 17 августа вражеское авиасудно поразили воины 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура".

Видео дня

В частности, на опубликованные кадры попал момент попадания украинского снаряда в "Аллигатор", а также эвакуация пилота (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Судя по видео, от сбитого вертолета ничего не осталось, а на месте падения вспыхнул большой пожар и поднялся высокий столб черного дыма.

Российские пропагандисты утверждают, что командир Ка-52 катапультировался, а штурман погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 17 августа ВСУ сбили в районе Работино российский Ка-52. Еще один "Аллигатор" был уничтожен под Бахмутом.

– Воины ВСУ показали на видео момент попадания в российский вертолет, которому, по заявлениям оккупантов, "аналогов нет".

– В утренней сводке Генштаба ВСУ утром 18 августа подтвердили уничтожение двух вражеских вертолетов в течение минувших суток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!