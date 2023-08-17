Точно в цель: уничтожение российского Ка-52 воинами ВСУ попало на видео

В сеть попало видео, которое зафиксировало момент поражения российского вертолета Ка-52 "Аллигатор" вблизи Роботино на Запорожье. Вражескую "птичку" приземлили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Видео дня

В частности, на опубликованных кадрах видно, как украинский снаряд вылетает с позиций ВСУ, а через несколько секунд попадает точно в цель. В итоге видео показывает, как дымит сбитый российский Ка-52, которому, по словам оккупантов, "аналогов нет" (ролик размещен внизу новости).

Это был уже второй "Аллигатор", пораженный бойцами ВСУ за утро 17 августа.

Еще один такой вертолет был сбит на Бахмутском направлении.

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ говорится о 314 сбитых вражеских вертолетах (без учета двух последних).

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL, российский полковник Петр Шувалов пожаловался на тяжелые потери от кассетных боеприпасов ВСУ, которые, по его словам, буквально выкашивают захватчиков. Он назвал ситуацию "страшной", но не стал раскрывать цифры, чтобы "не радовать противника".

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