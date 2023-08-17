'Ситуация страшная': российский полковник пожаловался на огромные потери окупантов от кассетных боеприпасов ВСУ

Полковник оккупационной армии РФ Петр Шувалов пожаловался на огромные российские потери от кассетных боеприпасов ВСУ, которые, по его словам, "безбожно выкашивают" захватчиков в Украине. Оккупант назвал ситуацию "страшной" и признался, что за последние две недели погибло большое количество российских военных, не раскрывая цифр, чтобы "не радовать противника".

Видео дня

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Шувалова. В частности, полковник заявил, что Москве следовало бросить все силы на то, чтобы заблокировать поставки кассетных боеприпасов Украине.

"Заявить, что мы такие использовать не будем, раздергать европейцев, у которых кассетники запрещены. Шанс был. Но нас взяли на слабо, мы радостно повелись и заявили, что у нас этих кассетников – прям свалки вместо складов. Да, у нас их много. Можете фотографии поискать. В основном – убитый временем неликвид, остальное – морально и технически устаревшее. И с носителями все не очень хорошо", – признался российский офицер.

Он пожаловался, что "теперь откатить ситуацию назад нельзя", а когда РФ уже "поймали на слабо", "пугать тем, что мне аж дважды не слабо", глупо. В Генштабе РФ, по словам Шувалова, это уже понимают, "но еще выше наверх донести ситуацию не могут".

Поэтому "отдуваются парни на передовой", что "очень не просто", заявил полковник армии РФ.

"В условиях проблем с медициной при ранениях от кассетных боеприпасов умирают часто, и это очень мучительная и страшная смерть. Противник научился (да, представьте себе, они тоже учатся!) обрезать артой пути подхода подкрепления или отхода сил, а окопы от кассетников не спасают. Бинтиком-жгутиком уже не спасешься, после кассетника нужна основательная медпомощь, если уж выжил", – признался Шувалов.

Оккупант также пожаловался, что "противник методично выжидает силы, которые бросаются помогать товарищам". По его мнению, войскам РФ необходима контрбатарейная борьба, "но ее нет".

"Про эти проблемы вам кричат голоса сотен умирающих в жутких муках ребят в окопах и вдовы сотен убитых ими только за эти пару недель. И я специально не уточняю, действительно ли сотни, или уже тысячи – не будем радовать противника статистикой. Армии нужно решение. Ситуация с кассетниками страшная, а самое паршивое – мы пытаемся замолчать проблему, когда нам нужно решение", – заявил Шувалов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В июле стало известно, что ВСУ начали использовать на фронте кассетные боеприпасы от США. Их применили, в частности, на юго-востоке, чтобы разрушить хорошо укрепленные позиции врага, замедлившие контрнаступление.

– Министр обороны РФ Сергей Шойгу солгал, что оккупанты якобы не использовали в войне против Украины кассетные боеприпасы "по гуманитарным соображениям". При этом он цинично назвал передачу США Украине кассетных боеприпасов "военным преступлением".

– Украина передала Пентагону первый отчет об использовании ею кассетных боеприпасов. Ранее в ВСУ отмечали, что это оружие может изменить ход войны в пользу Украины.

– По данным The Wall Street Journal, применение кассетных боеприпасов вместе с новой тактикой дали импульс украинскому контрнаступлению. Это оружие поражает большую площадь, чем обычная артиллерия, расчищая путь для продвижения пехоты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!