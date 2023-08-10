Украина передала Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов: могут ли они переломить ход войны

Украина предоставила Министерству обороны Соединенных Штатов Америки первый отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в войне с Россией. В частности, была предоставлена информация о количестве выпущенных снарядов DPICM и количестве уничтоженных целей.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова одного из украинских чиновников. Представление отчета об использовании кассетных боеприпасов, запретных во многих странах мира, было ожидаемым в США.

В прошлом месяце министр обороны Украины Алексей Резников объявлял в интервью CNN о своем намерении передать такой отчет своему американскому коллеге, министру обороны Ллойду Остину.

Может ли использование кассетных боеприпасов переломить ход войны?

Ранее в Вооруженных силах Украины отмечалось, что кассетные боеприпасы, которые уже получила Украина от США, могут изменить ход войны в пользу Сил обороны. Такое мнение высказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Радио Свобода.

"Это (получение кассетных боеприпасов. – Ред.) еще больше демотивирует российскую оккупационную армию и изменит ситуацию кардинально в пользу Сил обороны Украины", – отметил Шершень.

Он также подчеркнул, что на всех территориях, где планируется использование таких боеприпасов, будет осуществлена отдельная маскировка, чтобы после освобождения там провели дополнительное разминирование.

"Кассетные боеприпасы будут использоваться только на тех участках, где сосредоточены российские военные, для прорыва обороны противника", – добавил Шершень.

Напомним, что Вооруженные силы Украины начали использовать на фронте предоставленные американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие летнее наступление Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о кассетных боеприпасах, пригрозил нанести ответный удар Украине, "если они будут применены против нас", хотя Россия уже применила кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины по меньшей мере 24 раза, а в общей сложности уже сотни раз, с начала вторжения Москвы 24 февраля 2022 года.