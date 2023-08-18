ВСУ проредили армию РФ еще на 460 наемников, 24 артсистемы и два вертолета – Генштаб

Армия страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле 256 510 профессиональных военных и наемников. По меньшей мере460 оккупантов из этого количества воины Сил обороны ликвидировали на фронте в течение 17 августа.

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Также за минувшие сутки защитники уничтожили 72 единицы вражеского вооружения и военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне украинские воины сожгли еще 24 артиллерийских системы (всего 5193), 12 боевых бронированных машин (8410), три танка (4332) ВС РФ.

Защитники сбили в небе еще четыре российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4276) и два вертолета (316). На земле уничтожено 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7658) и 10 – спецтехники (783) врага.

В списке "демилитаризованного" у оккупантов также – 1406 крылатых ракет, 714 РСЗО, 486 средств ПВО, 315 самолетов, 18 кораблей/катеров.

Напомним: украинские военные за утро 17 августа отминусовали два российских вертолета Ка-52. Одного "Аллигатора" приземлили на Бахмутском направлении, а другого бойцы 47-й ОМБр сбили в районе Роботино на Запорожье.

Оккупационные войска России за прошедшие сутки понесли большие потери на Таврическом направлении фронта. Там ВСУ обезвредили 25 единиц военной техники, пять складов БК врага и 240 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео уничтожение на одном из направлений фронта вражеской БМП. "Зажигательную" работу проделали бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега".

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