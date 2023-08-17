Спецназовцы Нацгвардии уничтожили вражескую БМП: эффектное видео

В сети опубликовали видео уничтожения на одном из направлений фронта вражеской БМП. "Зажигательную" работу проделали бойцы отдельного отряда специального назначения "Омега".

Видео дня

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram МВД Украины. На них видно, как российская техника вспыхнула и задымилась на дороге возле посадки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как отметил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, в течение текущей недели, кроме живой силы противника, спецназовцы уничтожили несколько единиц автомобильной техники, 1 вражеский танк и 1 боевую машину пехоты с экипажем.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии на востоке нашей страны. Один из опорных пунктов захватчики пытались спрятать в лесополосе, но в результате были уничтожены. Огневое поражение по россиянам нанесли бойцы 22-й отдельной механизированной бригады на Бахмутском направлении с помощью самоходной артиллерийской установки 2С-1 "Гвоздика".

Как сообщал в OBOZREVATEL:

– украинские военные во второй раз за утро 17 августа сбили российский вертолет Ка-52. В частности, еще одного "Аллигатора" приземлили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады в районе Работино на Запорожье;

– в сеть попало видео, зафиксировавшее момент сбивания российского "Аллигатора" вблизи Работино на Запорожье. По данным росСМИ, командир катапультировался, штурман погиб. Вражескую "птичку" приземлили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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