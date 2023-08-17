'Отправили на концерт Кобзона': ВСУ на Бахмутском направлении уничтожили опорный пункт оккупантов. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии на востоке нашей страны. Выявлять вражеские позиции удается с помощью эффективной аэроразведки.

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Один из опорных пунктов захватчики пытались спрятать в лесополосе, но в итоге были уничтожены. Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Проредили ряды российской армии бойцы 22-й отдельной механизированной бригады на Бахмутском направлении. Огневое поражение по россиянам нанесли с помощью самоходной артиллерийской установки 2С-1 "Гвоздика".

Аэроразведка обнаружила опорный пункт оккупантов, которые пытались замаскировать свои позиции в лесополосе. Координаты получили артиллеристы и отработали по цели.

В результате после нескольких минут группа российских оккупантов отправилась на "концерт Кобзона".

Напомним, защитники Украины отминусовали еще один ударный вертолет Ка-52 российской оккупационной армии. Очередную вражескую "птичку" приземлили на Бахмутском направлении.

Позже стало известно, что ВСУ во второй раз за утро 17 августа сбили российский вертолет Ка-52. В частности, еще одного "Аллигатора" приземлили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады в районе Работино на Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 16 августа "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 480 военных преступников. В целом на 540-е сутки полномасштабной войны потери личного состава оккупационной армии РФ уже превысили 256 050.

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