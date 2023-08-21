Умело и слаженно: бригада Нацгвардии 'Рубеж' отразила мощную атаку врага под Бахмутом. Видео

Бойцы бригады быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж" под Бахмутом отразили мощную атаку оккупантов. Украинские защитники уничтожили три вражеских танка и три бронемашины пехоты.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL сообщили в НГУ. Нацгвардейцы также поделились соответствующим видео (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Как видно из кадров, украинские бойцы с помощью дрона обнаружили движение вражеской колонны бронетехники – по полевой дороге между посадками двигались российские танки и БМП.

Наши защитники открыли огонь по врагу, и российская бронетехника развернулась и пыталась скрыться. Однако их потуги были напрасны.

Украинские артиллеристы отработали быстро и метко, разбив в дребезги российскую технику. На кадрах хорошо видно, как один за другим взрываются вражеские танки и бронемашины вместе с оккупантами.

"Бригада Национальной гвардии "Рубеж" умело и слаженно отразила мощную атаку врага с использованием бронетехники к югу от Бахмута. Движение вражеской колонны было вовремя обнаружено. Далее быстро и метко отработали артиллеристы. В результате отражения вражеского наступления у у врага минус 3 танка и 3 БМП", – прокомментировали видео в Нацгвардии.

Напомним: недавно нацгвардейцы на Бахмутском направлении уничтожили вражеский миномет вместе с БК. Техника оккупантов эффектно взорвалась и загорелась.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 460 оккупантов, сожгли 12 танков и 19 артсистем врага. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ. Оккупационная армия России за 543 дня от полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле уже 257 930 военнослужащих.

В течение прошлой недели "бавовна" от ВСУ уничтожила пять вражеских складов БК. Также она посетила семь баз, командных пунктов и штабов оккупантов на востоке и юге.

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