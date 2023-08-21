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ВСУ ликвидировали еще 460 оккупантов, сожгли 12 танков и 19 артсистем врага: данные Генштаба

Марина Лисничук
War
1 минута
819
ВСУ ликвидировали еще 460 оккупантов, сожгли 12 танков и 19 артсистем врага: данные Генштаба

Оккупационная армия России за 543 дня от полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле уже 257 930 военнослужащих. В частности накануне к этой цифре бойцы Сил обороны добавили 460 ликвидированных захватчиков.

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А к списку уничтоженной техники и вооружения врага защитники отправили еще 68 единиц. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, кроме большого количества личного состава путинского войска, за минувшие сутки украинские воины уничтожили 19 его артиллерийских систем (всего 5264), 14 боевых бронированных машин (8449), 12 танков (4358), две РСЗО (719).

В небе бойцы ВСУ сбили пять БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4309), а на земле обезвредили 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7692) и четыре – спецтехники (794) оккупантов.

Также в целом уничтожено уже 1406 российских крылатых ракет, 489 средств ПВО, 316 вертолетов и 315 самолетов, 18 кораблей/катеров.

ВСУ ликвидировали еще 460 оккупантов, сожгли 12 танков и 19 артсистем врага: данные Генштаба

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские разведчики уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" оккупантов. Защитники поразили скопление телекоммуникационных антенн врага с помощью беспилотника.

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