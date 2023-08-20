Силы обороны уничтожили 5 складов БК и 7 баз оккупантов за неделю: опубликована карта ударов

Украинские защитники наносят неотвратимые удары по российским оккупантам и их позициям. Они изо всех сил уничтожают врага на своей земле.

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Так, "бавовна" ВСУ за последнюю неделю уничтожила еще девять складов БК оккупантов. Об этом Вооруженные силы Украины сообщили в Telegram (чтобы просмотреть карту ударов, доскролльте до конца страницы).

За неделю, воины ВСУ уничтожили пять складов оккупантов с боеприпасами, попали в семь точек их дислокации.

"Рубрика под названием – уничтожены склады БК и базы раш*стов. Итог через неделю. Всего за неделю: Минус 5 складов БК, 7 баз/КП/штабов", – говорится в сообщении.

Потери "вторая армия мира" понесла в четырех регионах Украины, а именно:

– Северодонецкий район – попадание в базирование;

– Мариупольский район – попадание в базирование;

– Каховский район – попадание в базирование и минус БК;

– Токмак (район) – попадание в базирование;

– Бахмутский район – минус БК;

– Пологовский район – минус БК;

– Херсонский район – попадание в базирование и минус 2 БК;

– Скадовский район – попадание в базирование;

– Бердянский район – попадание в базирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайперы ССО показали, как ликвидируют оккупантов в Донецкой области. Защитники еще раз точно и качественно отработали по позициям противника.

"Мой настрел исчисляется уже сотнями, дальше больше!" – отметил один из героев ролика.

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