Оккупантов ждет только смерть: снайперы ССО показали, как уничтожают захватчиков в Донецкой области. Видео

Украинские защитники продолжают виртуозно уничтожать пришедших на нашу землю врагов, чтобы оккупировать ее. Так снайперы ССО показали, как ликвидируют оккупантов в Донецкой области.

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Соответствующее видео было выложено в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Защитники еще раз точно и качественно отработали по позициям противника.

"Мой настрел считается уже сотнями, дальше больше!", – отметил один из снайперов ССО.

Напомним, что ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Воины там пытаются закрепиться на достигнутых рубежах и осуществляют контрбатарейные мероприятия.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники борются с российскими оккупантами. Он опубликовал видео профессиональной работы снайперской группы "Призрак".

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничники в составе Сил обороны продолжают противостоять российскому вторжению на востоке страны. Под Бахмутом они нанесли урон врагу, уничтожив блиндаж оккупантов.