ВСУ уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы 'Поле-21': мог создавать помехи в радиусе более 25 км. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику российской оккупационной армии. Защитники страны лишают врага оборудования, которое имеет стратегически важное значение.

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К такой технике относятся средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" украинские разведчики уничтожили с помощью беспилотника. Военнослужащие поразили скопление телекоммуникационных антенн противника.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21" создает помехи и подавляет сигналы навигационных спутников. Радиус действия вражеского оборудования может достигать 25 километров.

К слову, российские пропагандисты неоднократно хвастались, что система РЭБ "Поле 21" эффективна в бою против беспилотных летательных аппаратов. Однако по иронии судьбы именно БПЛА уничтожил этот комплекс.

Напомним, украинские воины одним ударом уничтожили оккупантов на БМП, которые семь раз нарушили ПДД на наших дорогах. Так, российская бронетехника сгорела в поле вместе с экипажем.

Ранее сообщалось, что с начала российского вторжения защитники Украины уничтожили уже 8435 боевых бронированных машин ВС РФ. Из них 11 единиц бойцы ВСУ сожгли на фронте за сутки 19 августа.

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