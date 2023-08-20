'Получилось метко и громко': ВСУ показали кадры уничтожения оккупантов, которые 'семь раз проигнорировали ПДД'. Видео

Украинские воины одним ударом уничтожили оккупантов на БМП, которые семь раз нарушили ПДД на наших дорогах. Так, российская бронетехника сгорела в поле вместе с экипажем.

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Поражение по врагу нанесли бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода. Эффектные кадры опубликованы на ее Facebook-странице (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"За нарушение должно быть неотвратимое наказание. Нарушителя мы обнаружили, а наказать его желали все, кто был рядом. Вышло точно и громко", – отметили защитники.

На кадрах аэроразведчики бригады с дрона зафиксировали, как вражеская БПМ передвигается по украинским дорогам, не включая сигнал поворота, превышая скорость и совершая обгон на железнодорожном переезде.

В общем воины насчитали семь нарушений ПДД со стороны этих оккупантов. Когда те припарковали свою боевую машину пехоты в неустановленном месте, рыцари 28-й ОМБр нанесли туда прицельный удар.

В результате экипаж захватчиков получил пожизненное лишение права на управление бронетехникой и не только.

"Наши "патрульные" аэроразведчики из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода обнаружили нарушителя, который семь раз грубо нарушил ПДД. За что немедленно и был наказан", – прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала российского вторжения защитники Украины уничтожили уже 8435 боевых бронированных машин ВС РФ. Из них 11 единиц бойцы ВСУ сожгли на фронте за последние сутки.

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