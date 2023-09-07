ВСУ добились успехов южнее Роботиного и западнее Вербового – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают вести наступательную операцию на нескольких участках фронта. На Мелитопольском направлении защитники достигли успеха и закрепляются на новых рубежах.

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Бойцы Сил обороны достигли успеха южнее Роботиного и западнее Вербового. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, украинские войска продолжают проведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. На юге нашей страны ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

"Силы обороны Украины продолжают проведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В ходе проведения наступательной операции на Мелитопольском направлении Силы обороны имели успех южнее Роботиного и западнее Вербового. Закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал Ковалев.

Кроме того, украинские военнослужащие продолжают сдерживать наступление российской оккупационной армии на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также враг предпринимает безуспешные попытки наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях", – заявил спикер Генштаба ВСУ.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Петр Черник заявил, что с наступлением холодов и дождливой погоды украинская армия будет продолжать наносить ракетные удары по важным логистическим объектам российской оккупационной армии, но наступательные операции могут "замереть".

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия пытается остановить контрнаступление украинских войск на Бахмутском направлении. Враг бросает в бой новейшие образцы техники, но не достигает желаемого результата и несет потери.

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