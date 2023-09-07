'Шквал огня': украинским защитникам из егерской бригады удалось выбить оккупантов с их позиций. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление против российских оккупационных войск. Да, украинским защитникам из егерской бригады удалось выбить захватчиков с их позиций.

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Соответствующее видео опубликовала 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Так, украинские защитники активно наносят невосполнимые потери армии страны-агрессорки России. Воины уничтожают врага всеми возможными и невозможными способами.

На этот раз по позициям оккупантов работали аэроразведка и артиллерия.

"Шквал огня на вражеские позиции. Совместными действиями аэроразведки и артиллерии 71 отдельной егерской бригады удалось выбить оккупантов с их позиций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты пытались скрыться, однако сделать этого им не удалось.

"Точные удары орудий нанесли существенные потери россиянам и те были вынуждены бежать. Впрочем, в конце концов это им не помогло", - добавили наши защитники.

Напомним, воины украинской армии на юге нашего государства уничтожили военную технику оккупационных войск, которую в России называют "уникальной". Речь идет о мобильной береговой радиолокационной станции загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Е".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины поразили вражеский командный пункт. После прилета он сгорел дотла. Это стало следствием эффективной работы украинских РСЗО на юге Украины.