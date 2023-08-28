Впервые за время войны: ВСУ в Херсонской области уничтожили современную российскую РЛС 'Предел-Э'. Видео

Воины украинской армии на юге нашего государства уничтожили военную технику оккупационных войск, которую в России называют "уникальной". Речь идет о мобильной береговой радиолокационной станции загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э".

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сил обороны юга в понедельник, 28 августа. Там также показали уникальные кадры поражения этой станции врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Предел-Э", как заявляли в государстве-агрессоре, это новинка военно-промышленного комплекса России. Станция была представлена только узкому кругу специалистов в июне 2023 года.

Затем в режиме "совершенно секретно" техника была направлена на временно оккупированную территории Херсонщины, чтобы отслеживать действия воинов Сил обороны Украины по морю и по суше.

Эксклюзивную станцию в Херсонской области прикрывал еще один современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но его украинские бойцы тоже "отминусовали" у врага.

"И вот уже в августе уникальную разработку стоимостью 200 млн долларов наши воины прожарили дотла, вместе с комплексом-защитником. Вот такой теперь у россиян "предел" возможностей на юге Украины", – говорится в сообщении.

На видео последовательно уничтожаются две установки оккупантов, которые располагались на побережье. После точного удара виден выгоревший "Предел-Э" россиян.

Российские пропагандисты ранее писали, что станция "Предел-Э" была разработана для оснащения постов береговой системы мониторинга надводной и воздушной обстановки на расстояниях, превышающих радиогоризонт, с целью контроля территории и выявления нарушения границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины поразили вражеский командный пункт. После прилета он сгорел дотла. Это стало следствием эффективной работы украинских РСЗО на юге Украины.