В Железном Порту в Херсонской области ВСУ ракетным ударом уничтожили инновационную российскую РЛС "Предел-Э". Новейшая "аналоговнетная" технология РФ не успела и недели продержаться на боевом дежурстве.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона", ссылаясь на информацию собственных источников. Автор канала, являющийся сотрудником одной из спецслужб, также опубликовал фото уничтоженного радиолокационного комплекса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Данный вид техники является относительно современной разработкой, ориентированной на обнаружение малых судов и беспилотных надводных аппаратов", – отметил автор Telegram-канала.

На вооружение РФ эта РЛС поступил в 2023 году.

Отмечается, что актуальность использования этого комплекса возникла после удачных атак украинских сил на Крымский мост и российские суда, в которых использовались надводные беспилотники, начиненные взрывчаткой.

Как подчеркнул автор канала, ссылаясь на источники, российская "Предел-Э" лишь неделю несла боевое дежурство, после чего была поражена ракетой.

Стоимость одной такой РЛС составляет 200 миллионов долларов.

"Предел-Е" разработана для оснащения постов береговой системы мониторинга надводной и воздушной обстановки на расстояниях, превышающих радиогоризонт.

Характеристики самой станции остаются засекреченными. По доступной информации росСМИ, являющейся крайне "аналоговнетным" описанием этой системы, РЛС "Предел-Э" работает путем "аномального распространения радиоволн, происходящего непосредственно в приводном слое атмосферы в так называемом "волноводе испарения". При этом заявленный радиус обнаружения целей составляет 400 км.

В сети также появилось видео уничтожения в Железном Порту российской мобильной береговой РЛС загоризонтного обнаружения "Предел-Э".

Ракета, судя по видео, совершила воздушный подрыв. Идентифицировать это высокоточное средство поражения по кадрах трудно. Впрочем, вполне возможно, что для уничтожения "Предел-Э" была использована та же ракета, которая недавно поразила ЗРК С-400 на мысе Тарханкут в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью новой современной украинской ракеты. Разработка показала себя "совершенно безупречно".

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