'Наша современная ракета показала себя безупречно': Данилов прокомментировал уничтожение российского ЗРК С-400 'Триумф' в Крыму

Российская пусковая установка зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" была уничтожена в Крыму 23 августа с помощью новой современной украинской ракеты. Разработка показала себя "совершенно безупречно".

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Так "бавовну" на временно оккупированном полуострове прокомментировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского Радио. Он подчеркнул, что ракета, вызвавшая активные обсуждения среди военных экспертов, была "новая и абсолютно современная".

"Да, это наше новое изделие, которое показало себя абсолютно безупречно", – подчеркнул он.

В то же время чиновник не стал отвечать на уточняющий вопрос, идет ли речь о совершенно новой разработке или о новой модификации уже имеющегося вооружения. Данилов лишь отметил, что это разработка украинского оборонно-промышленного комплекса в рамках программы, начатой в 2020 году.

Напомним, во временно оккупированном Крыму 23 августа уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Ликвидирована как сама установка, так и установленные на ней ракеты и находившийся рядом личный состав.

В ГУР подчеркнули, что уничтожение этого зенитно-ракетного комплекса добавит захватчикам проблем и ускорит деоккупацию захваченного Россией украинского полуострова.

В то же время глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что, кроме "Триумфа" в Крыму, ВСУ за день поразили три российских С-300 в Херсонской области. Враг использовал это вооружение, не только как ПВО, но и для нанесения ударов по наземным целям.

"Но все же нужно понимать, что это не единственное средство защиты, у них еще много оружия, которое нам придется уничтожать", – сказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Франция уже передала украинским войскам первую партию крылатых ракет SCALP. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, это оружие успело хорошо себя зарекомендовать на поле боя, поэтому поставки будут продолжаться.

– Министр обороны Алексей Резников рассказал, что парламент Германии одобрительно относится к запросу Украины на передачу дальнобойных ракет Taurus для использования в контрнаступлении Сил обороны. Решающий вердикт вынесет правительство в Берлине. Ключевым аргументом является наличие в ВСУ аналогов немецких боеголовок Storm Shadow и SCALP, предоставленных британско-французским проектом.

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