Уничтожен российский 'Триумф': в ГУР раскрыли детали взрыва возле Оленевки в Крыму

Во временно оккупированном Крыму 23 августа уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Ликвидирована как сама установка, так и установленные на ней ракеты и находившийся рядом личный состав.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там также показали видео уничтожение российского С-400 (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"23 августа 2023 года около 10.00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав", – отметили в ГУР.

Там подчеркнули, что уничтожение этого зенитно-ракетного комплекса добавит захватчикам проблем и ускорит деоккупацию захваченного Россией украинского полуострова.

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это ― болезненный удар по системе ПВО оккупантов, который будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", – подчеркнули в военной разведке.

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