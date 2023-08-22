Украина уже получила от Франции первую партию крылатых ракет SCALP: чем особенны и как помогут ВСУ

Франция уже передала украинским войскам первую партию крылатых ракет SCALP. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, это оружие успело хорошо себя зарекомендовать на поле боя, поэтому поставки будут продолжаться.

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При этом дипломат подчеркнул, что у Франции не должно возникнуть каких-либо проблем с темпами передачи ракет. Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.

Омельченко не уточнил, о каком количестве ракет идет речь, но отметил, что украинские военнослужащие уже получили первую партию SCALP. При этом посол уверен, что Франция не будет сбавлять ритм и украинская армия получит крылатые ракеты в достаточном количестве.

"Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательная, снаряды хорошо зарекомендовали себя. SCALP будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок – их ритм, а здесь у французов все очень хорошо", – заявил Омельченко.

Стоит отметить, что французские ракеты SCALP, по сути, являются аналогом британских Storm Shadow, которые отлично успели зарекомендовать себя в ходе российско-украинской войны. И те и другие ракеты помогут Вооруженным силам Украины поражать важные объекты противника на большом расстоянии.

Вдобавок к британским Storm Shadow французские SCALP помогут защитникам Украины наносить удары по командным пунктам, авиабазам, складам с горючим и боеприпасами. Кроме того, целью ракет могут стать даже российские корабли.

Официальные источники не говорят, какое количество ракет SCALP получит Украина. Впрочем, даже небольшое количество ракет можно будет компенсировать благодаря их эффективности. В частности, министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что британские крылатые ракеты Storm Shadow во всех 100% запусков поразили цели противника.

По информации Defense Express, российские комплексы противовоздушной обороны бессильны перед Storm Shadow и, как следствие, перед французскими SCALP. По крайней мере, это показал опыт боевых действий в Сирии. Там противодействовать ракетам пытались не только сирийцы с многочисленными союзниками, но и сами россияне на авиабазе "Хмеймим" своими ЗРК С-400, "Панцирь" и другими комплексами.

Технические характеристики SCALP-EG

SCALP EG – это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. Ракета пригодна для использования в сложных погодных условиях и в любое время суток и не боится радиоэлектронного противодействия противника.

Заявленная дальность пуска этой крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и до 560 км для армий Франции и Британии. Неизвестно, какие образцы передадут Украине, но даже экспортный вариант позволяет поражать любую цель на оккупированных Россией территориях.

Ракета SCALP имеет длину более 5 метров и диаметр корпуса 63 см. Вес ракеты составляет 1300 кг, а полезная нагрузка – 450 кг. Такая боевая часть позволяет оставлять яму глубиной до 30 метров.

Снижению вероятности обнаружения ракеты в полете способствует то, что весь маршевый участок траектории она проходит на высоте 100-150 м, а перед атакой назначенного объекта снижается еще больше.

Главная особенность системы наведения SCALP – тепловизионная головка, сбрасываемая в районе цели. Благодаря этому ракета ищет заложенную в память цель и доводит до нее, а не просто бьет по координатам.

Напомним, в начале июля стало известно, что Франция по совместному решению с Великобританией поставит Украине крылатые ракеты большой дальности SCALP. Париж убежден, что Силы обороны в рамках проведения контрнаступательной операции должны иметь способность достигать глубоких целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа, в День Воздушных сил ВСУ, президент Владимир Зеленский лично подписал ракету SCALP-EG, переданную Украине Францией. На боеприпасе, который защитники государства отправили как "подарок" российским оккупантам, появилась красноречивая надпись: "Слава Украине!".

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