'Подарок' для оккупантов: Зеленский лично подписал французскую крылатую ракету SCALP-EG. Фото

Президент Владимир Зеленский лично подписал ракету SCALP-EG, переданную Украине Францией. На боеприпасе, который защитники государства отправят как "подарок" российским оккупантам, появилась красноречивая надпись "Слава Украине!"

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Соответствующее фото президент опубликовал в Telegram. В этот день украинский лидер принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Воздушных сил Украины.

Глава государства также выразил благодарность всем воинам Воздушных сил, которые защищают украинское небо: "Я благодарю всех воинов украинских Воздушных сил – всех воинов-авиаторов, наших зенитчиков, специалистов радиотехнических войск! Слава вам! Слава Украине!"

Напомним: 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция по совместному решению с Великобританией поставит Украине крылатые ракеты большой дальности SCALP, которые могут пролететь 250 км (155 миль). Париж убежден, что Силы обороны в рамках проведения контрнаступательной операции должны обладать способностью достигать глубоких целей.

"Ракеты будут поступать из имеющихся военных запасов Франции. Хотим заверить украинскую сторону, что это будет достаточное количество снарядов", – подчеркнул лидер французской нации.

SCALP-EG – французский аналог британских ракет Storm Shadow. Важнейшее отличие ракеты SCALP от прототипа заключается в составе системы наведения и дальности действия УР, используемой – у SCALP она составляет 250 км и в перспективе должна быть доведена до 400 км.

В конструкции ракеты SCALP применен ряд мер, направленных на снижение прежде ее радиолокационной заметности ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский намекнул диктатору РФ Владимиру Путину на возвращение войны в Россию. Украинский гарант отметил, что справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире.

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