Совершили более 14 тыс. боевых вылетов: Зеленский поблагодарил воинов Воздушных сил за защиту украинского неба

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов украинской авиации с Днем Воздушных сил Украины. Он отметил, что за время масштабного российского вторжения совершено уже более 14 тысяч боевых вылетов авиации ВСУ.

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"Гордимся нашими героями неба! Уже более 14 тысяч боевых вылетов нашей авиации за время войны. Каждый – это героизм. Каждый – это результат для Украины. Каждый – это приближение нашей победы", – написал президент в своем Telegram-канале.

Глава государства также выразил благодарность всем воинам Воздушных сил, защищающим украинское небо:

"Я благодарю всех воинов украинских Воздушных сил – всех воинов-авиаторов, наших зенитчиков, специалистов радиотехнических войск! Слава вам! Слава Украине!"

Зеленский также опубликовал серию фото, показывающих моменты боевой работы воинов ВС ВСУ.

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