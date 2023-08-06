'Вы заставили московских 'асов' дрожать от страха': Залужный и Наев поздравили воинов с Днем Воздушных сил. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, а также командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев поздравили украинских военных с Днем Воздушных сил Украины. Они поблагодарили их за защиту неба и ежедневную борьбу с агрессором.

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В частности, Залужный в своем Telegram-канале опубликовал видео с поздравлениями. "Приветствую боевых собратьев с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Спасибо за вашу стойкость, бдительность и преданность делу защиты украинского неба! Вместе – к Победе!" – говорится в сообщении.

В свою очередь Наев подчеркнул, что герои Воздушных сил ежеминутно в сверхсложных условиях боевой обстановки стоят на страже воздушного пространства нашего государства, отражают постоянные ракетные и авиационные удары, мужественно противостоят коварным массированным атакам БПЛА разных типов и систем.

"Именно вы не позволили стране-агрессору властвовать в украинском небе, а впоследствии сделали невозможное – заставили московских "асов" дрожать от страха, когда вы наедине атаковали стаю стервятников и выходили победителями из неравного поединка", – отметил он.

"По сути, ценой невероятных усилий вы сохранили украинскую противовоздушную оборону. Ваши профессионализм, прогнозируемость и дальновидность заслуживают отдельной благодарности. Украинский народ гордится вами, верит в вас и вдохновляется вашими боевыми успехами", – заявил командующий.

День Воздушных сил ВСУ отмечается каждый год в первое воскресенье августа. Праздник был установлен указом №579/2007 президента Виктора Ющенко от 27 июня 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил воинов украинской авиации с праздником. Он рассказал, что за время войны было совершено уже более 14 тысяч боевых вылетов авиации ВСУ.

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