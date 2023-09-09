'Нас 5 человек осталось': оккупант пожаловался на значительные потери в армии РФ. Перехват

В очередном перехвате телефонного разговора российского солдата подтверждаются многочисленные потери армии России. Оккупант срывающимся голосом просит товарища договориться с военкомом, чтобы тот вытащил остатки захватчиков с фронта, иначе и им придет конец.

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Эпизод диалога Главное управление разведки опубликовало на своем Telegram-канале. По словам главного героя перехвата, ВСУ буквально "перемололи" целый полк (чтобы послушать разговор, доскролльте страницу до конца).

"Прикинь, братан, нас только пять человек осталось.Все 200-е, 300-е. Я сейчас на передке, нас тут еб***т. Нас тут вообще не забыли?", – на грани истерики причитает оккупант.

Судя по интонации его собеседника, последний слегка в шоке. Он пытается как-то поддержать товарища, но осознает, насколько бесперспективно его будущее в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, наши воины уничтожили в Луганской области российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан". Поражение вражеской установки произвели с помощью дрона.

А в Мариуполе с начала сентября нашли мертвыми как минимум восемь оккупантов. Их тела выбросило на берег Азовского моря.