Уничтожены еще 22 артсистемы оккупантов: потери врага превысили 268 тысяч человек

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 268,6 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 9 сентября, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 490 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 10 танков, 16 боевых бронированных машин и 22 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 4554 танков, 8755 ББМ и 5811 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 760 единиц реактивных систем залпового огня и 509 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 315 самолетов, 316 вертолетов и 4593 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1455 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 19 российских кораблей и катеров, утилизировали 8338 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 872 – специальной техники.

Напомним, бойцы аэроразведки 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали меткий удар по врагу на Лиманском направлении. В результате оккупанты потеряли очередной бронеавтомобиль.

Ранее сообщалось, что в очередном перехвате телефонного разговора российского солдата подтверждаются многочисленные потери армии России. Оккупант просил товарища договориться с военкомом, чтобы тот вытащил остатки захватчиков с фронта, иначе и им придет конец.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия в ближайшие годы сможет увеличить производство артиллерийских снарядов до 2 миллионов в год. Такие цифры почти вдвое превышают предыдущие ожидания Запада о потенциале РФ возобновлять запасы боеприпасов. В то же время такое количество артснарядов все еще не соответствует военным потребностям Москвы в войне против Украины.