Аэроразведка 63-й ОМБр уничтожила технику окупантов на Лиманском направлении. Видео

Бойцы аэроразведки 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали меткий удар по врагу на Лиманском направлении. В результате оккупанты потеряли очередной бронеавтомобиль.

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Соответствующее видео OBOZREVATEL предоставили военные 63-й ОМБр. На его кадрах видно, как взрывается российский бронированный вседорожник (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Удар был нанесен с воздуха, момент поражения зафиксировал украинский дрон.

"Бойцы аэроразведки 63-й омбр уничтожают вражескую технику окупантов на Лиманском направлении. Победа обязательно будет за нами!" – заверили защитники.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки в Украине было уничтожено 130 единиц техники и вооружений врага, в том числе 15 танков, 13 бронемашин и 36 артиллерийских систем.

На "концерт Кобзона" отправились около 600 захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ уничтожили дроном вражеский миномет 2С4 "Тюльпан" на Луганщине. Удар пришелся по БК, поэтому миномет разлетелся в клочья.

– На Запорожье воины Сил обороны с помощью украинского разведывательного беспилотного комплекса SHARK поразили пять ЗРК "Бук" оккупантов.

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