Минус 600 оккупантов и 36 артсистем: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Силы обороны Украины продолжают "демилитаризовать" и "денацифицировать" оккупационную армию. Накануне, 8 сентября, ряды вражеского войска проредили на 600 захватчиков.

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Также уничтожены 36 артиллерийских систем. Обновленные данные по потерям России в войне против Украины обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне 8 сентября Силы обороны Украины ликвидировали около 600 захватчиков. Безвозвратные потери врага в живой силе за время полномасштабной войны против Украины достигли 268 140 солдат.

Также защитники ликвидировали 130 единиц техники и вооружений врага.

В частности, уничтожено 15 танков (всего 4544 единицы), 13 боевых бронированных машин (8739), 36 артиллерийских систем (5789), три РСЗО (757), одно средство ПВО (508) и 18 БпЛА оперативно-тактического уровня (4588).

Ликвидировано также 34 единицы автомобильной техники (8298 за время полномасштабного вторжения) и 10 единиц спецтехники (870 всего).

Также за время полномасштабной вооруженной агрессии против Украины Россия потеряла 315 самолетов, 316 вертолетов и 19 кораблей.

Напомним, в утренней оперативной сводке 9 сентября в Генеральном штабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Кроме того, давят на захватчиков защитники на Бахмутском направлении, а на Купянско-Лиманском они отбивают вражеские атаки.

В то же время, удерживают позиции украинские воины и на оккупированной части Херсонщины. На левом берегу защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают вражеские склады и наносят россиянам потери в их же тылу.