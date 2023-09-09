ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, уничтожен вражеский склад боеприпасов, артиллерия и РЭБ – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию на Мелитопольском направлении, а на левобережье Херсонщины защитники удерживают позиции и наносят врагу потери в тылу. Накануне украинские воины уничтожили ряд пунктов управления россиян, склад БК и станцию РЭБ.

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Также поражены 9 районов сосредоточения личного состава, вооружений и техники. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 9 сентября.

В ГШ ВСУ отметили, что Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступательную операцию на юге Украины, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Также, по данным Генштаба, 8 сентября авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 позиции зенитно-ракетного комплекса противника. А подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены 1 склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станция радиоэлектронной борьбы противника.

Пока украинское войско уничтожает военную технику и живую силу оккупантов, Россия, игнорируя все законы и обычаи ведения войны, терроризирует мирное население Украины, нанося ракетные и авиационные удары и совершая обстрелы из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам.

В результате таких террористических действий российских оккупационных войск есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура.

В течение 8 сентября враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам нашего государства.

В частности, накануне оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 16 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

От ракетных ударов пострадало мирное население Сум и Кривого Рога.

Авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Бологовка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Ямполевка, Заречное, Северск, Веселое, Белая Гора, Пивничное, Степное, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка, Червоное, Малая Токмачка, Красная Криница, Работино, Ясная Поляна Запорожской области, Казацкое, Отрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем противника оказались более 50 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василовки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

"Для пополнения безвозвратных потерь противник продолжает перебрасывать на указанные направления резервы, комплектует штурмовые группы преимущественно за счет заключенных. Таким образом, Кремль продолжает избавляться от нежелательных слоев своего общества", – отметили в Генштабе.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны имеют инициативу, продолжают давить на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

"Украинские защитники успешно держат оборону возле Авдеевки и Марьинки, где в течение суток противник предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новокалинового, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области завершились для оккупантов лишь значительными потерями – как в живой силе, так и в технике", – рассказали в Генштабе.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В свою очередь противник перебрасывает на это направление наиболее боеспособные части из состава воздушно-десантных войск и пытается восстановить утраченное положение. Накануне Силами обороны в районе Работино Запорожской области было отражено более 10 таких попыток.

На Херсонском направлении наши защитники продолжают удерживать захваченные позиции на левом берегу Днепра, вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады боеприпасов и наносить успешное поражение по тылам противника.

Напомним, ранее в Генштабе Эстонии заявили, что ВСУ прорвали передний край обороны РФ в Запорожской области. Сейчас бои идут в окрестностях населенных пунктов Новопрокоповка и Вербовое.

При этом в Генштабе Эстонии считают, что украинская пехота, прорвавшая главную линию обороны российских войск, для продолжения наступления срочно нуждается в дополнительных силах. Российские оккупанты перебросили на это направление подкрепление с других участков фронта и реорганизовали оборону.