Украинские воины уничтожили дроном вражеский миномет 2С4 'Тюльпан': разлетелся вдребезги. Видео

Украинские воины уничтожили в Луганской области российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан". Поражение вражеской установки произвели с помощью дрона.

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Удар пришелся прямо по боекомплекту, поэтому миномет разорвало в клочья. Видео с работой группы "Асгард" подразделения "Очі" опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"Группа "Асгард" подразделения "Очі" уничтожила российский самоходный 240-мм миномет 2С4 "Тюльпан" дроном, на который вы дали средства. Удар пришелся прямо по боекомплекту, после чего "Тюльпан" разорвало. Это очень опасное оружие, и его у россиян становится все меньше", – написал Стерненко.

На опубликованных им кадрах видна эффектная детонация вражеского боекомплекта, разложившая миномет "на атомы".

По данным журналиста Юрия Бутусова, вражеский "Тюльпан" воины уничтожили возле Райгородки в Луганской области.

Напомним, накануне, 8 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали около 600 российских оккупантов. Безвозвратные потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли 268 140 человек.

Также уничтожены 130 единиц техники и вооружений врага, в том числе 36 артиллерийских установок.