От ШАРКов не скрылись: ВСУ поразили пять российских ЗРК 'Бук' на Запорожье. Видео

В сети показали, как украинские воины с помощью разведывательного беспилотного комплекса SHARK бьют технику оккупационных войск России на фронте. От украинского вооружения не успели спрятаться ЗРК "Бук" врага.

Видео дня

Видео успешной работы Сил обороны опубликовали на аккаунте благотворительного фонда "Повернись живим" в социальной сети Х (ранее известна как Twitter). Кадры обнародовали в пятницу, 8 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как говорится в сообщении, на Запорожском направлении экипаж одного разведкомплекса обнаружил и помог уничтожить или повредить пять боевых машин из состава зенитно-ракетного комплекса "Бук" врага.

"Нам нравится, как горит ПВО оккупантов, поэтому благодарим, что делаете Силы обороны более мощными вместе с нами", – подчеркнули в фонде.

SHARK – разведывательный беспилотный комплекс, созданный украинской компанией Ukrspecsystems для наблюдения и корректировки огня. БПЛА оборудован высоконадежным модулем связи, что позволяет ему углубиться в тыл противника до 80 км в условиях РЭБ.

Компания начала работать над БПЛА "Шарк" в условиях полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года, а летные испытания стартовали менее чем за полгода.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины штурмуют позиции российских оккупантов на Запорожье в чрезвычайно сложных условиях. Территория плотно заминирована, а вместо окопов захватчики нарыли целую сеть подземных ходов.

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