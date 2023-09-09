Россия сможет выпускать до 2 млн снарядов в год, но и этого будет мало для войны – Reuters

Государство-террорист Россия в ближайшие годы сможет увеличить производство артиллерийских снарядов до 2 миллионов в год. Такие цифры почти вдвое превышают предыдущие ожидания Запада о потенциале РФ возобновлять запасы боеприпасов.

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В то же время такое количество артснарядов все еще не соответствует военным потребностям Москвы в войне против Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

В прошлом году Россия использовала в войне против Украины от 10 до 11 миллионов снарядов. Производственные мощности страны-агрессора не способны обеспечить артиллерийский потенциал оккупантов на достаточном уровне.

"Если вы израсходовали 10 миллионов снарядов в прошлом году, находитесь в разгаре боя и можете производить только 1-2 миллиона снарядов в год, я не думаю, что это очень сильная позиция", – заявил анонимный источник.

Стоит отметить, что другие российские инвестиции в оборонный сектор могут также позволить Москве производить около 200 танков в год, что вдвое превышает предыдущие западные оценки. Но и это далеко от того, что нужно агрессору после тяжелых потерь в Украине.

"Когда вы потеряли 2000 танков, у вас есть десять лет, прежде чем вы доберетесь до того, с чего начали. Россия также потеряла 4000 боевых бронированных машин, более 100 самолетов и понесла 270 тыс. жертв в ходе войны", – говорится в сообщении.

Примечательно, что в мае этого года военный преступник Сергей Шойгу заявил, что производство оружия и поставки на линию фронта в Украине будут иметь решающее значение для успеха того, что Москва называет "специальной военной операцией".

Эксперты констатируют, что стране-агрессору РФ придется обратиться к сомнительным партнерам, чтобы поддержать свое катастрофическое вторжение в Украину.

Напомним, диктатор КНДР Ким Чен Ын на днях прибудет в Россию для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным и дальнейшего расширения военного союза между этими двумя государствами. Вероятно, они подпишут соглашение, согласно которому Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности для продолжения войны против Украины.

Ранее Госдеп США призвал КНДР придерживаться международных обязательств и прекратить переговоры с Россией по оружию. Так в ведомстве отреагировали на информацию о предстоящей встрече диктаторов КНДР и РФ.