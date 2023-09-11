ВСУ в районе левобережья Херсонщины уничтожили шесть катеров РФ: Гуменюк рассказала о точных отработках по врагу

Российская оккупационная армия пытается обеспечить себе плотную оборону в Херсонской области, в частности, вдоль береговой линии Днепра. Однако враг не достигает желаемого успеха и несет потери.

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Только за сутки 10 сентября Силы обороны уничтожили шесть катеров РФ. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, благодаря успешной работе Вооруженных сил Украины врагу не удается закрепиться на тех позициях, с которых они были ранее выбиты.

"Враг продолжает активизироваться, ищет способы обеспечить себе более плотную оборону, в том числе, с направления самого Днепра, с воды. Но минус шесть катеров – это очень красноречивая сводка, о которой мы можем говорить за прошедшие сутки. Это так завершилась их попытка закрепиться на тех позициях, с которых они были выбиты", – сказала Гуменюк.

Гуменюк подчеркнула, что в Херсонской области российские оккупанты несут большие потери в личном составе и технике. ВСУ уничтожают артиллерию, минометы и другие средства, которыми россияне терроризируют правый берег Херсонщины.

"Также мы продолжаем уничтожать личный состав, другую технику – пушки, минометы, все то, чем они пытаются обстреливать правый берег и наносят мирному населению существенного вреда в материальном и физическом смысле. К сожалению, есть пострадавшие за прошедшие сутки на Херсонщине", – заявила Гуменюк.

В то же время в ОК "Юг" отметили, что оккупанты активизировались в воздухе. Захватчики продолжают терроризировать Херсонщину управляемыми авиабомбами и дронами, в частности, в районе Очакова.

Также российская армия пытается запускать разведывательные БПЛА с боеприпасами в зону развертывания учения "Си Бриз" в акватории Черного моря.

"Также враг активизировался в воздухе. Во-первых, они не прекращают атак на правый берег Херсонщины управляемыми авиабомбами. Во-вторых, они активизируются в акватории Черного моря, ближе к району развертывания учений "Си Бриз". Они направляют туда БПЛА разведывательного типа, в том числе, снаряженные боеприпасами. Также они активизировали дроны на Очаковском направлении", – сообщили в ОК "Юг".

Напомним, российская террористическая армия пытается активно перебрасывать резервы из временно оккупированного Крыма в Запорожскую и Херсонскую области. Для этого враг использует в том числе Крымский мост, чтобы доставлять личный состав и технику из РФ на украинский полуостров.

Ранее сообщалось, что 10 сентября российские войска атаковали центр Херсона. В результате атаки повреждено образовательное учреждение, а также магазин и трансформаторная подстанция. Также в городе горел попавший под вражеский обстрел жилой дом.