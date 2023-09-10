Гуменюк: Крымскому мосту осталось очень мало времени

Российская террористическая армия пытается активно перебрасывать резервы из временно оккупированного Крыма в Запорожскую и Херсонскую области. Для этого враг использует в том числе Крымский мост, чтобы доставлять личный состав и технику из РФ на украинский полуостров.

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Однако в полном объеме мост уже не может функционировать из-за существенных повреждений. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские захватчики уже не способны возобновить Крымский мост в полном объеме. Кроме того, из-за постоянных угроз россияне часто перекрывают движение через незаконную конструкцию и тем самым уменьшают его логистические возможности.

"Полноценного функционирования от него уже не стоит ожидать, он просто не способен уже возобновиться в абсолюте. Во-первых, у моста осталось очень мало времени, помним, что конструкция лишняя. Во-вторых, там очень существенные повреждение и угрозы неминуемы. Именно из-за угроз они постоянно его перекрывают и сами по себе не могут справиться с его использованием как полноценной конструкции", – сказала Гуменюк.

В то же время спикер ОК "Юг" подчеркнула, что потребность в переброске резервов в Херсонскую и Запорожскую области говорит о результативной работе Вооруженных сил Украины. Оккупанты пытаются оперативно восстанавливать потери, однако захватчики, которые прибыли в оккупированные южные регионы Украины, не знают географию той оперативной зоны, в которую они попадают. Это в свою очередь используют Силы обороны Украины.

Напомним, в Крыму оккупанты установили новый пролет на мосту вместо поврежденного в результате атаки 17 июля. Также к югу от моста террористы разместили баржи, которые планируют использовать для создания препятствия, предназначенного для предотвращения подобных атак в будущем.

Ранее сообщалось, что захватчики во временно оккупированном Крыму волнуются из-за постоянных атак на Крымский мост и пытаются сохранить незаконную конструкцию. Оккупанты ставят боновые заграждения вокруг моста и рассчитывают на свою противовоздушную оборону.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия предпринимает все возможные меры для защиты Крымского моста от его возможного поражения. Он важен для Кремля не только как символ оккупации украинского Крыма, но и как важнейшая составляющая материально-технического обеспечения оккупационных войск на материковой части Украины, в первую очередь на Херсонщине и Запорожье.