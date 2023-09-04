Россияне очень волнуются: военный эксперт назвал оружие, способное уничтожить Крымский мост

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму волнуются из-за постоянных атак на Крымский мост и пытаются сохранить незаконную конструкцию. Оккупанты ставят боновые заграждения вокруг моста и рассчитывают на свою противовоздушную оборону.

Видео дня

В то же время для уничтожения моста необходимо применять очень мощное оружие. Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, воздушные беспилотники не смогут нанести существенный вред конструкциям Крымского моста. Поэтому для его уничтожения необходимо применять дальнобойные ракеты.

Свитан подчеркнул, что разрушить Крымский мост могут снаряды с боевой частью около 500 кг. При этом он добавил, что речь идет не только о западном оружии, но также о ракетах отечественного производства.

"Если туда идет беспилотник, который несет 20 или 70 кг взрывчатки, он не решит вопрос. Если уже бить по Крымскому мосту, туда надо бить как минимум полутонными снарядами – это 450-500 кг боевой части. Это только ракеты Taurus, Storm Shadow, SCALP, это наши "Громы", "Сапсаны", "Нептуны" с дальностью хотя бы 300 километров. Для того, чтобы уничтожить Крымский мост недостаточно воздушных беспилотников. Они его не уничтожат. А вот серьезные ракеты уничтожат", – сказал Свитан.

Кроме того, эксперт считает, что нанести существенный вред вражескому мосту могут безэкипажные катера. Однако для этого нужно преодолеть сотни километров по морю и с помощью мощной боевой части разрушить опоры Крымского моста.

"Также безэкипажные катера, но для этого нужна целая волна – это несколько десятков для того, чтобы они прошли во-первых 700 км по Черному морю, потом снесли боновые заграждения и нанесли урон железнодорожному полотну. До полотна они не достанут, поэтому нужно хотя бы по тонне взрывчатки в каждом катере, чтобы опоры моста повредить. Это целый спектр задач", – отметил военный эксперт.

Напомним, на территории оккупированного Крыма россияне сейчас используют все средства от возможного поражения Керченского моста. Однако уничтожение незаконно построенного моста еще не будет означать отвоевание полуострова. Этот мост следует рассматривать в контексте разрушения логистического пути противника.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в районе Крымского моста снова раздавались взрывы. В РФ заявили о новой атаке двумя морскими беспилотниками, которую якобы удалось предотвратить. Позже дронов насчитали три.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия предпринимает все возможные меры для защиты Крымского моста от его возможного поражения. Он важен для Кремля не только как символ оккупации украинского Крыма, но и как важнейшая составляющая материально-технического обеспечения оккупационных войск на материковой части Украины, в первую очередь, на Херсонщине и Запорожье.