Не только символ оккупации: разведка Британии рассказала, как РФ пытается защитить Крымский мост

Россия предпринимает все возможные меры для защиты Крымского моста от его возможного поражения. Он важен для Кремля не только как символ оккупации украинского Крыма, но и как важнейшая составляющая материально-технического обеспечения оккупационных войск на материковой части Украины, в первую очередь, на Херсонщине и Запорожье.

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Помешать Украине атаковать эту законную военную цель оккупанты пытаются с помощью дымовых завес, использования радиолокационных приманок и ограждений из барж и бонов. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании

В британском оборонном ведомстве отметили, что именно Керченский пролив является самым узким местом, через которое захватчики могут переправлять материально-техническое обеспечение своих войск из материковой части РФ на оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Именно поэтому Россия имеет огромную зависимость как от Крымского моста, являющегося важной составляющей этого логистического пути, так и от паромов, с помощью которых россияне пересекают проливы.

Следовательно, сейчас РФ прибегает ко всем возможным средствам для защиты Керченского моста.

Так, уже в течение определенного времени применяются средства пассивной защиты, как то дымовые завесы и сооружение барьеров на воде. Они сочетаются с активной защитой: системами ПВО. Так Россия рассчитывает "повысить живучесть водных переходов и минимизировать ущерб от будущих атак".

"Важность моста как для материально-технического обеспечения, так и в виде символа российской оккупации требует принятия значительных мер защиты. По состоянию на 29 августа 2023 года изображения подтверждают, что Россия создала подводный барьер с затопленных кораблей и сдерживающих бонов для сдерживания атак беспилотных надводных кораблей на Крымский мост", – рассказали в британском оборонном ведомстве.

По данным британской разведки, в районе южной части моста россияне разместили несколько судов, расстояние между которыми составляет около 160 м. Они расположены именно там, где 17 июля мост атаковал украинский дрон "Морской малыш".

Однако только на эти препятствия оккупанты не полагаются.

"Ранее, в сентябре 2022 года, российский флот в течение нескольких дней кратковременно опробовал радиолокационные приманки на баржах, которые, вероятно, будут сдерживать ракеты радиолокационной наводки. Другие контрмеры для защиты моста включают использование генераторов дыма, установленных на грузовике", – отметили в МО .

Там напомнили, что эти дымовые завесы применялись, в частности, в ходе учений по защите моста 24 мая 2023 года, а также при угрозе атаки моста 12 августа.

Напомним, ранее разведка Британии указала на последствия атак дронов на РФ. По данным разведчиков, с 1 по 30 августа российские объекты на территории РФ были атакованы по меньшей мере 25 дронами. Большинство из них достигли целей.

Кроме непосредственных убытков, эти атаки помогли выявить слабые места и трудности, с которыми РФ сталкивается при обнаружении и ликвидации воздушных угроз.