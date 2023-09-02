В районе Крымского моста прозвучали взрывы: первые подробности

Вечером в пятницу, 1 сентября, в районе Крымского моста снова звучали взрывы. В РФ заявили о новой атаке двумя морскими беспилотниками, которую якобы удалось предотвратить.

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Об этом писали в сети, а взрывы возле Крымского моста подтвердили мониторинговые каналы. Позже в минобороны РФ заявили, что по Украина пыталась ударить по переправе полупогружным безэкипажным катером около 23:15.

Он якобы был обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря. О судьбе второго беспилотника официально пока ничего неизвестно.

"Оперштаб сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – писали росСМИ.

Напомним, что российские оккупанты после атак на Крымский мост решили усилить его защиту. Для этого они устанавливают боновые заграждения, которые, как рассчитывают захватчики, остановят украинские морские дроны.

Эти заграждения несколько усложнят работу украинских беспилотников, но не смогут ей воспрепятствовать, заявили в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия принимает все возможные меры для защиты Крымского моста от возможного поражения. Он важен для Кремля не только как символ оккупации украинского Крыма, но и как важнейшая составляющая материально-технического обеспечения оккупационных войск на материковой части Украины, в первую очередь, на Херсонщине и Запорожье.

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