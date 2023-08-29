Буданов объяснил, могут ли заграждения у Крымского моста остановить украинские морские дроны

Российские оккупанты после атак на Крымский мост решили усилить его защиту. Для этого возле сооружения они устанавливают боновые заграждения, которые, как рассчитывают захватчики, остановят украинские морские дроны.

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Эти заграждения несколько усложнят работу украинских беспилотников, но не смогут ей воспрепятствовать, подобные примеры уже есть. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Крым. Реалии".

Установка боновых заграждений возле Крымского моста, считает он, не даст того эффекта, на который рассчитывают российские оккупанты. Украинские дроны уже показывали, что могут прорываться через такие заграждения.

"К примеру, история, когда скутеры морские зашли в акваторию бухты Севастополя, известный был случай. Его [морской дрон] уничтожили при подходе к фрегату "Адмирал Эссен", прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось бы. Но от взрывной волны – поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд довольно мощный – и осколками было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт, 3,5 месяца простоял в доке", – отметил Буданов.

По его словам, в Севастопольськой бухте также были установлены боновые заграждения.

"Севастопольская бухта огорожена очень серьезно. Да, это усложнит работу, однозначно усложнит. Но не делает нереальным... Опять же пример фрегата того же "Эссен". Боновые заграждения были пройдены. И что дальше?" – отметил Буданов.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, как россияне пытаются защитить Крымский мост. Они намереваются затопить минимум шесть паромов возле объекта с целью создать защитную полосу перед мостом. Между затопленными паромами планируется установка боновых заграждений.