Затапливают паромы и устанавливают боновые заграждения: в ГУР рассказали, как россияне пытаются защитить Крымский мост

В Крыму, вблизи незаконно построенного Керченского моста, оккупанты занимаются подготовительными мерами по затоплению паромов. В общей сложности они планируют затопить по меньшей мере шесть плавсредств указанного типа, чтобы создать защитную зону перед Керченским мостом.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Между затопленными паромами захватчики планируют установить боновые барьеры.

Таким образом, оккупанты пытаются защитить Керченский мост от возможных новых ударов со стороны ВСУ. Как отметили в ведомстве, регулярные успешные атаки украинских Сил обороны на эту законную военную цель привели к значительным повреждениям конструкции моста, в частности, автомобильного и железнодорожного полотен.

Так, недавние обстрелы Керченского моста в очередной раз усугубили ситуацию для армии оккупантов на юго-востоке Украины и вызвали настоящую истерику военного руководства государства-террориста.

"В Кремле требовали во что бы то ни стало обезопасить объект, который является критически важным для военной логистики российской оккупационной армии.

Незамысловатая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства террористической России", – сообщили в ГУР.

Ранее руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали первой атаки на Крымский мост, которая была осуществлена осенью 2022 года. Чтобы незаметно провезти 21 тонну взрывчатки, сотрудники СБУ обмотали ее упаковочной пленкой. Рулоны такой пленки, по легенде спецоперации, и должен был официально перевозить взорвавшийся на мосту грузовик.

Как заявил военный эксперт Роман Свитан в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL, Кримский мост будет неизбежно уничтожен. В настоящее время Силы обороны Украины определяют наиболее оптимальный из множества имеющихся механизмов разрушения этого объекта государства-агрессора России.

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