СБУ обошла 'глушилки' и провезла 21 тонну взрывчатки: Малюк раскрыл детали первой атаки на Крымский мост

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали первой атаки на Крымский мост, которая была осуществлена осенью 2022 года. Чтобы незаметно провезти 21 тонну взрывчатки, сотрудники СБУ обмотали ее упаковочной пленкой. Рулоны такой пленки, по легенде спецоперации, и должен был официально перевозить грузовик, который взорвался на мосту.

Видео дня

О подробностях атаки Малюк рассказал в интервью "NV". В СБУ также показали фото подготовки к спецоперации. По словам главы спецслужбы, была подобрана такая толщина пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку (21 тонну в тротиловом эквиваленте).

Кроме того, СБУ "обошла" специальные глушилки на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты. Поэтому 8 октября 2022 груз внутри "пленки" взлетел в воздух на середине моста.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян!" – сказал Малюк.

По его словам, в организации второй атаки на Крымский мост в июле 2023 года большую роль сыграл офицер с позывным "Хантер".

Он много сделал для создания морских дронов, которые и подорвали путинский мост. Количество гексогена на них довели до 850 кг.

Также модернизировали систему управления беспилотниками, получив качественно новый образец надводного "мстителя".

Дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе были изготовлены из уникального материала, незаметного для вражеских радиолокационных станций (РЛС). Конструкция дронов предусматривала три вида управления и при необходимости самоуничтожение.

"Это было непередаваемое чувство. Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным", – рассказал Малюк, который лично разрабатывал и контролировал проведение этой спецоперации.

Руководитель СБУ подчеркнул, что Крымский мост является законной целью для Украины и Женевские конвенции не запрещают атаковать такие объекты.

Отметим, Керченский мост является одним из элементов транспортной инфраструктуры российских окупантов. Его автомобильная часть использовалась для военных перевозок еще с 2018 года, до открытия железнодорожной части моста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Впервые "бавовна" на Крымском мосту произошла утром 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузовика обрушились две полусекции автомобильной части моста и был поврежден железнодорожный путь.

– Утром 17 июля 2023 года произошла вторая "бавовна" на мосту. На конструкции образовалось несколько больших провалов дорожного полотна, погибли три человека.

– 12 августа оккупанты заявили о новой "бавовне" в районе Крымского моста. Там слышали не менее четырех взрывов и стрельбу, работала ПВО захватчиков. Движение через мост перекрыли.

– 17 августа спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что Крымский мост работает в ограниченном режиме. Из-за последней атаки движение на нем часто перекрывают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!