У окупантов серьезные проблемы: Гуменюк рассказала, в каком режиме работает Крымский мост после последних ударов

Незаконно построенный Крымский мост на оккупированном полуострове сейчас работает в ограниченном режиме. Из-за "хлопка" движение на мосту часто перекрывают.

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В связи с этим оккупанты имеют серьезные проблемы с логистикой. Об этом сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Учитывая ситуацию с дымом, мост поставлен на проветривание. Поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму, тоже очень ограничено", – отметила Гуменюк.

Она также отметила, что мощнейшая мостовая артерия Крымского моста пока не может обеспечить полноценную логистику и поставки российской армии, равно как и другие "больные" мосты, такие как Чонгарский и Генический.

Напомним, около 13 часов 12 августа в Керчи прогремели взрывы. Движение через Крымский мост было перекрыто, а оккупанты пустили дым, чтобы скрыть его от "ракет киевского режима".

Также не успели 12 августа захватчики заявить, что атака отбита, как около 15 часов там же снова слышали по меньшей мере восемь взрывов. История повторилась один в один: снова работало российское ПВО, мост окутал дым, а движение уже в третий раз за сутки оккупанты остановили.