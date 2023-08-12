Возле Крымского моста снова слышали взрывы: движение перекрыто

В Керчи во второй раз за день 12 августа слышны взрывы в районе Крымского моста. Очевидцы рассказывают о по меньшей мере восьми взрывах.

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Движение через мост снова перекрыто, пишут в крымских и российских пабликах. Оккупанты же заявили об очередной, уже третьей за день, якобы сбитой ракете.

О взрывах в районе Крымского моста крымские паблики, а за ними и российские пропагандисты начали сообщать около 15 часов. При этом, если российские пропагандисты писали о двух взрывах, то местные жители утверждали, что их было по меньшей мере восемь.

В Керчи слышна работа российской ПВО. Также захватчики снова поставили "дымовой занавес".

Уже в 15:19 назначенный оккупантами "глава правительства Крыма" Сергей Аксенов отчитался об очередных "успехах" российской ПВО. В отличие от первого "раунда" сегодняшней атаки, когда он заявил о двух якобы сбитых ракетах, в этот раз гауляйтер ограничился одной.

"Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!" – выдал предатель.

При этом, как уже упоминалось, местные жители говорили о минимум восьми взрывах.

В минобороны РФ заявили, что взрывы якобы связаны с атакой "киевского режима" переделанной в ударный вариант ракетой С-200. В ходе первой волны взрывов они делали аналогичное заявление.

"12 августа около 15.00 часов киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", – заявили оккупанты.

В министерстве иностранных дел государства-агрессора уже выступили с угрозами в адрес Украины.

"Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пророссийские крымчане и туристы из РФ так сильно гордятся "российским ПВО", что хвастаются им на своих фото и видео.

"Это что? Это координаты комплекса ПВО", – подметил канал "Крымский ветер".

Между тем, в российских СМИ появилась информация о задержании мужчины, который якобы снимал работу ПВО. Его заставили извиняться за камеры.

После 16 часов оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост.

Напомним, около 13 часов 12 августа в Керчи прогремели взрывы. Тогда, по словам Аксенова, якобы были сбиты две ракеты. Тогда, по его словам, мост никаких повреждений не получил.