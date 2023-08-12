В Керчи раздались взрывы: у Крымского моста поднимался дым. Фото и видео

В Керчи около 13 часов 12 августа заявили о "бавовне" в районе Крымского моста. Местные жители слышали не менее четырех взрывов, также оттуда раздавалась стрельба, работало ПВО оккупантов.

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Тем временем движение через мост оккупанты перекрыли, сам он затянут дымом, пишут местные паблики. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке двумя ракетами, которые якобы были сбиты, а мост повреждений не получил.

Около 13 часов 12 августа в крымских пабликах местные жители начали сообщать о звуках взрывов и работе ПВО. Взрывов было слышно не менее четырех.

В сети также начали появляться фото сначала работы ПВО, а впоследствии – Крымского моста, затянутого дымом. Очевидно, оккупанты задействовали свои "дымовые завесы". Движение на незаконном объекте было остановлено.

Крымчане рассказывали также, что взрывы и стрельба раздавались именно со стороны Крымского моста. В сети также появилась информация о якобы разрушении то ли одного, то ли двух пролетов моста, однако никаких подтверждений этой информации нет.

"На мосту пролет упал как минимум один и еще в какой то небольшой корабль попали, сообщает подписчик. Информация требует подтверждения", – писал "Крымский ветер".

Тем временем Аксенов заявил об атаке двумя ракетами, которые якобы были сбиты.

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", – написал гауляйтер.

В российском минобороны на крымского гауляйтера, похоже, не подписаны – потому заявили об одной ракете.

"12 августа около 13 часов киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет", – выдали в военном ведомстве государства-агрессора.

А вот глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после сообщений о взрывах в районе Крымского моста без лишних слов запостил песню The Beatles "Yellow Submarine" ("Желтая подводная лодка"), что может быть намеком, что дело вовсе не в ракетах– или напоминанием, что это незаконное сооружение не вечно, а время, оставшееся на его существование, ограничено.

"Советник" Аксенова, предатель Олег Крючков тем временем попытался объяснить происхождение дыма.

"Специальными службами была поставлена дымовая завеса. Движение возобновится в ближайшее время", – заявил он.

Почему в этот раз "завеса" не только белая, как было во время учений ранее, но и с "вкраплениями" черного дыма, он не объяснил.

В частности, густой столб черного дыма вздымался в районе арки моста.

Крымские паблики также сообщали, что в направлении моста помчались катера береговой охраны и вертолеты: их крымчане также фиксировали на видео.

Впоследствии дымовой занавес развеялся, однако не везде.

Однако не успели оккупанты отчитаться об "успешном отражении атаки", как Крымский мост снова утонул в дыму: по данным некоторых российских пабликов, ориентировочно с 14 часов захватчики готовятся к новому удару.

Однако около 14:15 захватчики отчитались о возобновлении движения по мосту, а через полчаса известили о повторной остановке движения.

Напомним, 5 августа сообщалось, что в районе Крымского моста раздались взрывы. оккупанты заявили об атаке морских дронов. Тогда был поражен российский танкер, с помощью которого государство-агрессор переправляло военные грузы между Россией и Сирией.