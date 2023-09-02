Генерал объяснил, что значит для Путина уничтожение Крымского моста
На территории оккупированного Крыма россияне сейчас используют все средства от возможного поражения Керченского моста. Однако уничтожение незаконно построенного моста еще не будет означать отвоевание полуострова.
Этот мост следует рассматривать в контексте разрушения логистического пути противника. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Генерал также добавил, что важными целями для прерывания логистики врага являются другие мосты, в частности, Чонгарский мост и паромная переправа в Керчи.
"Не надо путать уничтожение моста с отвоеванием полуострова Крым. Керченский мост важен как средство. Есть и другие мосты, которые нам надо бить – Чонгарский, паромная переправа в Керчи и т.д. Поэтому Керченский мост следует рассматривать в контексте разрушения логистического пути врага", – заявил Романенко.
Он также отметил, что мост действительно является важным сакральным объектом для российского диктатора Владимира Путина.
"Но соглашусь с тем, что Керченский, или, как его назвали в России, Крымский мост является сакральным объектом для Путина. Так же, как они говорят, "русскоязычный" Харьков посмел сопротивляться, хотя должен был сдать несколько десятков километров до границы и отправиться в "русский мир" со всеми вытекающими последствиями. Это известные путинские взгляды с учетом фальсифицированной истории" - добавил генерал.
Напомним, что вечером в пятницу, 1 сентября, в районе Крымского моста снова раздавались взрывы. В РФ заявили о новой атаке двумя морскими беспилотниками, которую якобы удалось предотвратить. Позже дронов насчитали уже три.
Ранее сообщалось, что граждане страны-агрессора РФ обеспокоены контрнаступательными действиями Вооруженных сил Украины на юге, в том числе успехами наших сил обороны в районе населенного пункта Роботиного Запорожской области. Об этом стало известно из телефонного разговора российского оккупанта с женой или подругой.
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