'Они все бомбят Крымский мост': граждане РФ обеспокоены успехами украинской армии. Перехват

Граждане страны-агрессора РФ обеспокоены контрнаступательными действиями Вооруженных сил Украины на юге, в частности успехами наших Сил обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Другой горячей точкой в России называют Херсонское направление.

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Об этом стало известно из телефонного разговора российского оккупанта с женой или подругой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Активное обсуждение ситуации на передовой происходило накануне Дня Независимости Украины.

"Да, Херсонское направление – они не оставляют попытки. Они мост все бомбят Крымский и Херсон, там щас будет еще тоже...Они сейчас готовятся тоже там, у них же 24-го день Украины", – выдала россиянка.

В связи с этим оккупационные войска РФ готовились к увеличению боевой активности со стороны украинских подразделений.

По словам гражданки РФ, местами ВСУ прорывают линии обороны россиян и заходят вглубь их позиций на 500 метров, что не очень вдохновляет жителей страны-агрессора. Они стали еще больше переживать за своих родственников и знакомых, которые поехали в Украину воевать, и дают им ценные советы, как вести себя на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму у российских окупантов началась настоящая паника из-за повторной высадки украинского десанта. Захватчики с испугу решили бороться с десантом квадрокоптерами.

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