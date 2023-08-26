'Всех в ружье': оккупанты запаниковали из-за повторной высадки украинского десанта в Крыму. Перехват

В Крыму у российских окупантов началась настоящая паника из-за повторной высадки украинского десанта. Захватчики с испугу решили бороться с десантом квадрокоптерами.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины. Соответствующую аудиозапись перехваченного разговора оккупантов обнародовали на YouTubе-канале ГУР.

В радиоперехвате, полученном украинской разведкой, российский оккупант встревоженно сообщает о повторной высадке украинского десанта. По его словам, речь идет о населенном пункте Новоозерное – он находится в западной части полуострова вблизи озера Донузлав.

"Возле Новоозерного высадка десанта, как вчера в Оленовке. Поэтому всех в ружье! У кого єсть квадрокоптеры – разрешили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении – отражаем", – истерит захватчик.

По всей видимости, оккупанты так боятся нападения украинского десанта, что собираются отбиваться от него дронами и ракетами.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины констатируют, что у подразделений российской оккупационной армии серьезные проблемы с психологической устойчивостью и слаженностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Крыму под утро 24 августа состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации. В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Украинские бойцы высадились на плавсредствах на берегу Черного моря в районе населенных пунктов Оленовка и Маяк, вступили в бой с оккупантами, нанеся им потери, и после выполнения задания вернулись домой в полном составе.

А накануне, 23 августа, украинские защитники совершили успешную операцию возле острова Змеиный. В районе так называемых "вышек Бойко" украинские военные из боевых катеров нанесли удар по российскому самолету. Это произошло после попытки самолета РФ атаковать украинские суда. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, и он был вынужден сразу покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

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