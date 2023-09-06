Оккупанты отремонтировали Крымский мост после июльской атаки: установлен новый пролет. Спутниковые фото

В Крыму оккупанты установили новый пролет на Керченском мосту вместо поврежденного в результате атаки 17 июля. Об этом свидетельствуют новые спутниковые фото сервиса Planet.com.

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Соответствующие снимки оказались в распоряжении Радио Свобода. Журналисты обнаружили, что был установлен новый пролет, оценив спутниковые снимки за 3 и 5 сентября.

Ранее к югу от моста оккупанты разместили баржи, которые планируют использовать для создания препятствия, предназначенного для предотвращения подобных атак в будущем.

Напомним, что Силы обороны повредили ключевые мосты на юге Украины, которые захватчики использовали для переброски техники и боеприпасов на фронт. В настоящее время оккупанты могут переправлять через них только живую силу.

Ранее в британской разведке рассказали, как РФ пытается защитить Крымский мост. Для государства-агрессора он символ оккупации Крыма, однако важен мост для Москвы не только этим. Крымский мост является ключевым с точки зрения логистики.