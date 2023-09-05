ВСУ повредили основные мосты на юге, по которым оккупанты перебрасывали технику и боеприпасы, – Гуменюк

Силы обороны повредили ключевые мосты на юге Украины, которые захватчики использовали для переброски техники и боеприпасов на фронт. В настоящее время захватчики могут переправлять через них только живую силу.

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А вот транспортировка тяжелой техники через поврежденные мосты невозможно: они не выдержат нагрузки по причине повреждений. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга, пишет издание "Мост".

"Основные мосты, поврежденные и являющиеся основой вражеских транспортно-логистических маршрутов, не могут быть приведены на полную мощность", – отметила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты больше не могут перебрасывать тяжелую технику по поврежденным мостам.

"Они могут сейчас использоваться разве что для перевозки личного состава", – подчеркнула Гуменюк.

В настоящее время захватчики преимущественно используют для поставок трассу М-17 протяженностью более 400 км. Она проходит через оккупированные Олешки, Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Советский, Феодосию, Керчь и заканчивается на пропускном пункте "Крым-паром", откуда курсирует паром в Новороссийск (РФ).

"Повреждения, которые им (пораженным мостам на юге Украины. – Ред.) нанесены, даже если "подлатаны", не соответствуют полностью пропускной способности. В частности, что касается тяжелой техники, вооружения и перевозки боеприпасов... В большинстве случаев все же используется трасса М-17", – отметила Гуменюк.

Через Крымский мост время от времени осуществляются железнодорожные перевозки, а вот автодорожные серьезно усложнены.

Напомним, ранее в британской разведке рассказали, как РФ пытается защитить Крымский мост. Для государства-агрессора он является символом оккупации Крыма, однако важен мост для Москвы не только этим. Крымский мост является ключевым с точки зрения логистики.